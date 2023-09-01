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Mali'de 200,000 çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya
01 Eylül 2023 Cuma 20:37:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 20:37:00

Mali'de 200,000 çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

Kaynak: Aksam.com.tr

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BM kuruluşları Cuma günü yaptıkları açıklamada, uzun süreli silahlı çatışma, ülke içinde yerinden edilme ve sınırlı insani yardım erişiminin, bu yılın sonuna kadar beş yaşın altındaki yaklaşık bir milyon çocuğu akut yetersiz beslenmeye sürükleme tehdidinde bulunduğunu ve hayat kurtaran yardımların ulaşmaması halinde en az 200.000 çocuğun açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Bu uyarı, Mali nüfusunun neredeyse dörtte birinin orta ya da akut düzeyde gıda güvensizliği yaşadığı ve krizden etkilenen Menaka bölgesinde aralarında çok sayıda savunmasız çocuğun da bulunduğu 2.500'den fazla kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu bir dönemde geldi.

Aksam.com.tr'nin Genava Press'ten çevirdiği habere göre, BM Çocuklara Yardım Fonu ve Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) üst düzey insani yardım yetkilileri bu hafta ülkeyi ziyaret ederek halka yardım etme kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiler.

UNICEF İnsani Yardımdan Sorumlu İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, acil destek ihtiyacının altını çizdi.

Chaiban, "Mali karmaşık bir insani krizden geçiyor ve kendilerinin yaratmadığı bir krizin bedelini yine en ağır şekilde ödeyen çocuklar için bir felaketi önlemek üzere acil desteğe ihtiyaç duyuyor" dedi.

Batı Afrika'nın denize kıyısı olmayan ülkesinde yaklaşık beş milyon çocuk, sağlık, beslenme, eğitim, koruma ve güvenli suya erişim dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde acilen insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Bu, 2020'den bu yana ihtiyaç sahibi çocuk sayısında en az 1,5 milyonluk büyük bir artışa işaret ediyor.

Etiketler : afrika mali açlık sınırı
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