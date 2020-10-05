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05 Ekim 2020 Pazartesi 07:17:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 07:17:00

Mali'de 180 tutuklu serbest bırakıldı

Kaynak: AA

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Mali'de, 180 tutuklu ve hükümlünün hafta sonu salıverildiği duyuruldu.

BAMAKO (AA) - Mali'de, 180 tutuklu ve hükümlünün hafta sonu salıverildiği duyuruldu.

Güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan Malili bir yetkiliye göre, cumartesi günü 70, pazar günü ise 110 tutuklu ve hükümlü, başkent Bamako'daki bir hapishaneden alınarak ülkenin kuzeyine götürüldü.

Aşırılıkçı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 180 kişinin, martta kaçırılan muhalefet lideri Soumaila Cisse'nin serbest bırakılması karşılığında salıverildiği tahmin ediliyor.

Mali'de, 29 Mart'ta düzenlenen genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi URD lideri Soumaila Cisse ve 11 kişilik ekibi, Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişilerin saldırısına uğramış, saldırıda Cisse'nin koruması öldürülmüş, ekipten 2 kişi de yaralanmıştı.

Cisse, o tarihten bu yana esir tutuluyordu.

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