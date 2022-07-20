VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Daha fazla ölümler bekleyebiliriz
Mısır ilk nükleer santralin inşasına başladı
AB ülkeleri, Rusya'dan altın alımını yasaklama kararı aldı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
ABD'de ikinci el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde
Denizli'de mermer fabrikasında yangın
MSB paylaştı: Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme böyle itti
2 terörist daha teslim oldu
SAHA İstanbul, yerli firmaları global rekabete hazırlayacak
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde
Başkan Erdoğan'dan F-16 yorumu
Dev enerji projesinde kritik eşik!
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor
Kars'ta tarlalar arası raylı yolculuk
İkiz mutluluk
Öğretmenlik aşkıyla kanseri yendi
Tatil sonrası yine estetik
Sen benim ana kraliçemsin
İlk senfonik rap konseri
Sarıçam nöbeti
Libya'da Hafter ile Dibeybe arasında ittifak iddiaları ve muhtemel yansımalar
Sri Lanka'da derinleşen kriz ve jeopolitik etkileri
20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:38:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:38:00

Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Mali hükümeti, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'yu sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır dışı etme kararı aldı.

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'nin gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin müsamaha edilemeyecek paylaşımları nedeniyle Salgado'nun sınır dışı edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Sözcü'nün 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.

Salgado, sosyal medyada gözaltına alınan askerlere ilişkin Mali otoritelerine bilgi verildiğini paylaşmıştı.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek "paralı askerler" olarak yargılanması için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı.

Etiketler : Mali Dışişleri Bakanlığı BM sözcüsü Fildişi Sahili
Beyazlar içinde

Beyazlar içinde
Anlaşarak ayrıldık

Anlaşarak ayrıldık
Gelinliği 16 bin TL

Gelinliği 16 bin TL
Bu ‘Filme Gel'

Bu ‘Filme Gel'
Bodrum'da karantinada

Bodrum'da karantinada
‘Kesin' ortaklık

‘Kesin' ortaklık
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı
Yeni kuşak oyuncu biliyor

Yeni kuşak oyuncu biliyor
Ödüllü bir oyuncuyum

Ödüllü bir oyuncuyum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX