01 Temmuz 2019 08:00 | Pazartesi
Malezyalılar zehir soluyor
Ülkenin güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde, bir haftadır etkisini gösteren yoğun hava kirliliği günlük hayatı kabusa çevirdi.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kent genelinde, toplam 130 kişi nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hava kirliliğinden etkilenenlerin çoğunun ilkokul öğrencisi ve öğretmen olduğu öğrenildi. Bazı fabrikalardan çıkan dumanların hava kirliliğine yol açtığı tespit edilirken, kentte 111 ilk ve ortaöğretim okuluyla 347 özel kreşte eğitime ara verildi.
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