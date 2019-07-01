Malezyalılar zehir soluyor

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kent genelinde, toplam 130 kişi nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hava kirliliğinden etkilenenlerin çoğunun ilkokul öğrencisi ve öğretmen olduğu öğrenildi. Bazı fabrikalardan çıkan dumanların hava kirliliğine yol açtığı tespit edilirken, kentte 111 ilk ve ortaöğretim okuluyla 347 özel kreşte eğitime ara verildi.