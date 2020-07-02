Malezya'dan Türkiye'ye Ayasofya desteği
Malezya'da faaliyet gösteren Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu isimli sivil toplum kuruluşu, Ayasofya'nın tekrar eski haline çevrilerek cami yapılması noktasında Türkiye'ye destek mesajı verdi.
Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayasofya bir camidir ve cami olarak itibar görmesi gerekir" ifadesini kullandı.
'AYASOFYA'YI CAMİ YAPMAK TÜRKLERİN HAKKIDIR'
ABD ve Avrupa ülkelerinden Ayasofya'nın ibadete açılması teşebbüsüne yönelik eleştirilere tepki gösteren Mohd Azmi, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Avrupa Birliği ve ABD bu meseleden elini çekmelidir. Zira Ayasofya'yı Allah'ın evi olarak yeniden düzenlemek Türkiye'deki Müslümanların hakkıdır. Bugüne kadar Müslümanların hakkı sürekli engellenmiştir."
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