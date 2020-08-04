Malezya tasarruf amacıyla kişi başı su tüketimini azaltmayı hedefliyor

Bernama haber ajansına göre, Malezya Çevre ve Su Bakanı Datuk Tuan İbrahim Tuan Man, 2025 yılına kadar kişi başı günlük su tüketimini 180 litreye düşürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tuan Man, mevcut durumda kişi başı 219 litrelik su tüketiminin, günlük olarak önerilen 160 litre oranıyla karşılaştırıldığında çok yüksek olduğunu vurguladı.

Şu anda bol miktardaki su kaynaklarından dolayı halkın su tasarrufuna dikkat etmediğini belirten Tuan Man, su tüketimini azaltmada farkındalığı arttırmanın ve gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

Tuan Man bu kapsamda, borulara monte edilen su tasarruflu aletlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra bitki sulama ve araba temizliği gibi çeşitli amaçlar için yağmur suyu kullanılmasını önerdiklerini kaydetti.