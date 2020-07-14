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Malezya Başbakanı Muhyiddin: Arakanlı mültecileri geri göndermeyeceğiz
14 Temmuz 2020 Salı 09:44:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 09:44:00

Malezya Başbakanı Muhyiddin: Arakanlı mültecileri geri göndermeyeceğiz

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Malezya Başbakanı Muhyiddin, Malezya'ya geçen ay deniz yoluyla ulaşan Arakanlı mültecileri geri göndermeye yönelik bir planlarının olmadığını söyledi.

Meclis oturumunda, haziran ayında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan yaklaşık 300 Arakanlı mültecinin durumuna yönelik soruyu cevaplayan Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, mülteciler için en iyi ve etkili çözüm üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Muhyiddin, "Hükümetimizin, mültecileri açık denizlere geri göndermeye yönelik bir planı asla olmamıştır. Şu an sadece, ülkemize gelen mültecilerin arasında insan kaçakçılığı ve benzeri suça bulaşanlar olup olmadığını araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

"BM'NİN BU KONUDA İNİSİYATİF ALMASI DURUMUNDA MÜLTECİLER GERİ GÖNDERİLMEYECEK"

Arakanlı mültecilerin Birleşmiş Milletler'in (BM) iş birliğiyle uluslararası korumaya alınması gerektiğini vurgulayan Muhyiddin, "BM'nin bu konuda inisiyatif alması durumunda mülteciler geri gönderilmeyecek, ana vatanlarına güvenli bir şekilde dönüşleri sağlanana kadar Malezya'da kalacaktır." dedi.

Malezya, 9 Haziran'da Langkawi Adası'na deniz yoluyla giriş yapan 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

Bu olaydan üç gün sonra Malezya'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan yaklaşık 300 Arakanlı sığınmacı daha ülkeye girmek üzereyken geri çevrilmişti.

Mültecilerin geri çevrilmesi ve gözaltına alınması üzerine İnsan Hakları İzleme Örgütü, Malezya'yı Arakanlı mülteciler konusunda uyaran bir açıklama yapmıştı.

Uluslararası tepkilerin ardından Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, ülkeye yasa dışı yollarla ulaşmaya çalışan Arakanlı mültecileri geri çevirmeye devam edeceklerini açıklamıştı.

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