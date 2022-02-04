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04 Şubat 2022 Cuma 23:19:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 23:37:00

Malcom X'in kızı, babasının suikastına ilişkin federal soruşturma çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in ( El-Hajj Malik El-Shabazz) kızı, babasının cinayetine ilişkin federal soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Ilyasah Shabazz, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Gerçeği bilmek istiyoruz. Babamızın neden öldürüldüğünü ve kimin yaptığını bilmek istiyoruz.'' dedi.

Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürüldü. Malcolm X'i öldürmekten hüküm giyen Aziz Muhammed ve Halil İslam, Kasım 2021'de davanın yeniden incelenmesinin ardından aklandı. Suikastın arkasında hayatının son döneminde Malcolm X'i sıkı takip altında tutan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olduğuna dair iddialar da ortaya atıldı.

MALCOLM X'İN YAŞAM ÖYKÜSÜ

Asıl adı "Malcolm Little" olan Malcolm X, siyahi Amerikalıların özgürlüklerine kavuşamayacağına ve Afrika'ya dönmeleri gerektiğine inanan Earl Little adlı bir vaizin oğlu olarak 1925'te dünyaya geldi.

Henüz 5 yaşındayken babasını faili meçhul bir cinayete kurban veren ve annesi akıl hastanesine kapatılan Malcolm, yoksulluk ve zorluklar içinde geçen çocukluğun ardından 1946'da hırsızlıktan hapse mahkum edildi.

Bu dönemde siyahi milliyetçiliği savunan Nation of Islam (İslam Milleti) hareketinin lideri Elijah Muhammed'in görüşlerini benimseyen Malcolm, 1952'de cezaevinden çıkınca bu harekete katıldı. O tarihten itibaren kölelikten kalma efendilerinin soyadı olan "Little"ı kullanmayı bırakan Malcolm, tanıması mümkün olmayan Afrikalı atalarının soyadını temsil etmesine nedeniyle matematikte bilinmeyenin simgesi "X"i soyadı olarak kullanmaya başladı. Malcolm, karizmatik kişiliği, enerjisi, sözünü sakınmayan ve hararetli hitap tarzı sayesinde kısa sürede hareketin önde gelen yüzlerinden biri oldu.

Zaman içinde hareketin odak noktaları, kullandığı yöntemler ve dine bakış konularında Elijah Muhammed ile anlaşmazlığa düşen Malcolm X, 1964'te Nation of Islam'dan ayrıldı.

Hayatının son döneminde Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde El-Hajj Malik El-Shabazz (el-Hac Malik eş-Şahbaz) ismini kullanmaya başladı.

Etiketler : malcom x malcom x suikastı malcolm little
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