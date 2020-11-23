Almanya PKK'yı koruyor!

Almanya’da Maide Töremiş, terör örgütü PKK’nın kaçırdığı kızı Nilüfer Töremiş için Başbakanlık binası önünde 1 yıldır evlat nöbeti tutuyor. Terör örgütünün tehditlerine aldırış etmeyen anne, kızını örgütten kurtarmak için change.org adresinde imza kampanyası başlattı. ‘Kızımı PKK’dan geri alın. Terörist olmasını önleyin’ başlıklı kampanya başlatan Töremiş, Alman Federal hükümetini harekete geçirmek için destek istedi.

‘PKK KORUNUYOR’

Akşam'ın haberine göre, Acılı anne, imza kampanyasına ilişkin duyurusunda, kızının terör örgütü tarafından kaçırılma sürecini anlattı. Her hafta Başbakanlık önünde eylem yapmasına rağmen Alman makamlarının duyarsız kaldığına dikkati çeken Maide Töremiş, “Terör örgütü PKK, Almanya’da yasak değil mi? İnsanları öldürmek ve terörize etmek yasak değil mi? Bana öyle geliyor ki PKK, Almanya’da yasaklanmış ama yine de faaliyetlerine izin verilen özel bir korumaya sahip. Biz Kürtler, haklarımız için sözde savaşan PKK’dan daha fazla kimse tarafından ezilmiyoruz” dedi. PKK üyelerinin Almanya’ya rahatlıkla girip çıkabildiğine belirten anne, “Almanya’nın iç güvenliği için tehlikeliler. Kızımı ararken bu insanların ne kadar tehlikeli olduğunu kendim de bizzat öğrenebildim” ifadelerini kullandı. Kızının, Belçika’da PKK kampında olduğunu öğrendiğini belinten Töremiş, “Alman Federal hükumetinin PKK’ya ve diğer terör örgütlerine karşı harekete geçmesini istiyorum” dedi.

Maide Töremiş’in başlattığı imza kampanyasına, kısa sürede birçok kişi katıldı.