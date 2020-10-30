  • BIST
    1113.68
  • Dolar
    8,3145
  • Euro
    9,7084
  • Altın
    501,3160
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı
Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
MİT TIR'larının durdurulması davasında karar
Yunanistan harekete geçti, Türkiye'nin izinden gidiyor
Rus uzmanlar açıkladı: Ermenistan'ın kirli planı gözler önüne serildi!
Bakan Varank dev yatırımı duyurdu: Türkiye'de bir ilk...
Siyasette geçen bir ömür...
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
işgalci Ermenistan ordusu ağır darbe! Tarihi zafere 5 kilometre kaldı!
Merkez Bankası: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Dilay Kemer, hayatını kaybetti
Muharrem İnce Partisi CHP'ye fena yüklendi! Her gün yeni bir skandal duyuyoruz
Açıklamalar peş peşe geliyor! Sarı kod verildi
Fatih'i istiyorlar! "Bize de sondaja gel"
Avrupa ülkelerinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de
Trafoda patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Adana'da PKK/KCK operasyonu!
"İslam'ı Macron'dan, Charlie Hebdo'dan öğrenecek değiliz"
Fransa'nın algı operasyonu elinde patladı
Koronavirüste son rakam 45 milyonu aştı
"Ülkemizde asla yayınlanamaz"
Selçuk Bayraktar müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Atı alan... 😉
30 Ekim 2020 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:00:00

Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

ABONE OL

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Başkan Erdoğan'a ülkesine sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünde Türk halkına ve kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan’a tebriklerimi sunuyorum. Venezuela’ya sağlık mücadelesinde ve yeni çok kutuplu dünyanın inşasında koşulsuz destek ve dayanışması için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Madura yaptığı paylaşımda, Türk bayraklı fotoğraf kullandı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Venezuela ve Türkiye kültür merkezlerindeki faaliyetlerin kurulması ve işletilmesi, konut, sağlık ve eğitim birimlerinin inşası konusunda yeni anlaşmalar imzalamıştı. Yeni anlaşmaların imzalanmasının ardından Covid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi üçe katlanmıştı. Türkiye ayrıca Venezuela’ya 288 yatak kapasiteli bir hastane inşa etme sözü vermişti.

Etiketler : Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ERDOĞAN Türkiye
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
Bedük: Müzik hayatın yansıması

Bedük: Müzik hayatın yansıması
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi
Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı

Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi
Aileye ev değil ömür alınır

Aileye ev değil ömür alınır
O AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum!

O AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum!
Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER