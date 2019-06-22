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22 Haziran 2019 06:56 | Cumartesi

Maduro, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bachelet'i başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te kabul etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile bir araya geldi.

Maduro, Bachelet ile Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Nicolas Maduro, hükümetin geçen yıl yaptığı davet üzerine Venezuela'ya gelen Bachelet'in ülkedeki bir çok kurum ve STK temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyaretin ülkesi ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği arasında yeni bir sayfa açılmasına vesile olmasını dileyen Maduro, Bachelet'e teşekkür etti.

Maduro, Bachelet'e ülkenin anayasal Devlet Başkanı olarak Venezuela’da insan haklarını ihlal eden kim olursa olsun adalet karşısına çıkarılacağının garantisini verdiğini ifade etti.

Venezuela programını tamamlayan Bachelet'in ülkeden ayrılmadan önce Caracas’ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanında bir basın toplantısı düzenleyerek değerlendirme yapması bekleniyor. 

Bachelet'in yoğun programı

Çarşamba günü Venezuela'daki temaslarına başlayan Bachelet öncelikle Arreaza ile bir araya gelmiş, ertesi gün ise ilk olarak Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab'la görüşmüş ve ülkedeki yargılamalar ele alınmıştı. 

Bachelet aynı gün ardından Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno ile Venezuela Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelmiş, yargılama konusunda tecrübe paylaşımının amaçlandığı görüşmeye TSJ'nin seçim masası sorumlusu Indra Alfonzo Izaguirre de katılmıştı. 

İçişleri Bakanı Nestor Reverol ile de temas kuran Bachelet ayrıca Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'le de baş başa görüşmüştü. 

Perşembe günü temaslarının sonuncusunu ülkede hükümete karşı duruşuyla tanınan ve hukuki çalışmalar yürüten STK Foro Penal temsilcilerine ayıran Bachelet bu görüşmede Venezuela'daki bazı tutuklarının ailelerini de dinlemişti.

Bachelet, dünkü programını ise ülkenin iki rakip yasama organının liderlerine ayıran BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ilk olarak kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, ardından Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır bir ekonomik krizle birlikte siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bu ayın başında yapılan ortak yazılı açıklamada, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığı bildirilmişti.

AA

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