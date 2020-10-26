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26 Ekim 2020 Pazartesi 11:52:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 11:52:00

Maduro bizzat duyurdu: Koronavirüsü yenen ilacı bulduk

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Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, ülkesinin koronavirüsü herhangi bir yan etki olmaksızın yok eden 'oldukça etkili bir antiviral' ilaç geliştirdiğini duyurdu. İlaç, sertifikasyon için DSÖ'ye sunulacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele devam ederken, bilim insanları virüsü yok edecek ya da etkisini azaltacak bir ilaç bulmak için adeta birbirileriyle yarışıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, ülkesinde bu yöndeki ilaç çalışmalarıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Maduro, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın koronavirüsün yüzde 100'ünü yok eden bir ilaç geliştirdiğini söylemek istiyorum.' dedi. Maduro, ilaç için 'Oldukça etkili bir antiviral.' nitelendirmesinde bulundu.

İlacın, son altı aydır virüse çare bulmak için çalışan Venezuela Bilimsel Araştırma Enstitüsü (IVIC) tarafından geliştirildiği belirtildi.

İlaç temelinin, izole edilmiş ve virüse karşı mutlak etkinliğini kanıtlayan TR-10 adlı bir moleküle dayandığı iddia edildi.

Maduro, çalışmanın uzmanlar ve bilim adamları tarafından zaten incelendiğini ve bulgularını doğrulaması için Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) sunulacağını söyledi.

Covid-19 tedavisinde potansiyel girişimi duyuran Maduro, Venezuela'nın "bu tedaviyi dünyaya sunmayı" dört gözle beklediğini ve IVIC'i insanlığa bu büyük hizmetinden ötürü tebrik ettiğini belirtti. İlacın seri üretimi için tarih belirtmeyen Maduro, üretimin uluslararası ittifaklar yoluyla kolaylaşacağını belirtti.

Enstitü, yeni geliştirilen ilacın tamamen güvenli olduğunu iddia ederek, 'vücuttaki sağlıklı molekülleri etkilemediğini' ve herhangi bir yan etkiye yol açmadığını iddia etti.

Bilim ve teknoloji bakanı Gabriela Jimenez, çalışmaların Venezuela koronavirüs hastalarından izole edilen virüs hücreleri üzerinde yapıldığını söyledi.

star.com.tr

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