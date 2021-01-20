Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var
Madrid'de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada en az iki kişinin öldüğü bildirildi. Madrid'deki patlamanın görgü tanıklarından Valeria AA'ya konuştu: Patlamanın karşısında bir binada oturuyorum. Eve girerken gaz kokusu aldım. Daha sonra da büyük bir patlama meydana geldi. Şu an şoktayım. Patlama çok şiddetliydi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni gaz sızıntısı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
NTV'de yer alan habere göre Madrid itfaiyesi, olay yerine 9 ambulans 11 itfaiye aracı yönlendirildiğini açıkladı. Patlama huzurevi yakınlarında gerçekleşirken, huzurevinde kalanlar tahliye edildi.
AA'nın verdiği bilgiye göre, patlamada en az iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
- Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi!
- Veda konuşmasında dikkat çeken sözler
- Dünyada bir ilk! Çinli bilim insanları gençlik genini buldu
- F-35 mi, Su-57 mi? Test pilotu açıkladı
- ABD tarihi devir teslim törenine hazırlanıyor: 117 askeri araç takviyesi
- AB'den Türkiye'ye ılımlı mesaj: Dinamikleri değiştirebiliriz