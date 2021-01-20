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20 Ocak 2021 Çarşamba 18:24:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 18:29:00

Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var

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Madrid'de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada en az iki kişinin öldüğü bildirildi. Madrid'deki patlamanın görgü tanıklarından Valeria AA'ya konuştu: Patlamanın karşısında bir binada oturuyorum. Eve girerken gaz kokusu aldım. Daha sonra da büyük bir patlama meydana geldi. Şu an şoktayım. Patlama çok şiddetliydi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni gaz sızıntısı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

NTV'de yer alan habere göre Madrid itfaiyesi, olay yerine 9 ambulans 11 itfaiye aracı yönlendirildiğini açıkladı. Patlama huzurevi yakınlarında gerçekleşirken, huzurevinde kalanlar tahliye edildi.

AA'nın verdiği bilgiye göre, patlamada en az iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Etiketler : Madrid patlama İspanya
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