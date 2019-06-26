26 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
Madonna'dan zirve rekoru
Pop müziğin kraliçesi’ olarak anılan Madonna, yeni albümü Madame X ile Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.
ÇIKAR ÇIKMAZ 95 BİN SATTI
Albümü çıkar çıkmaz 95 bin satış yapan ünlü sanatçı, dokuzuncu kez en çok albüm satan şarkıcı listesinde birinci sıraya yükselerek rekor kırdı. İlk kez 1985 yılında çıkardığı Like A Virgin albümüyle zirveye yerleşen 60 yaşındaki ABD’li yıldız, son olarak 2012 yapımı MDNA albümüyle birinci sıradaydı. Madame X, Madonna’nın 2015’te çıkan Rebel Heart’tan beri yayınladığı ilk stüdyo kaydı oldu.
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