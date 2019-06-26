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26 Haziran 2019 21:40 | Çarşamba

Madagaskar'daki bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 80 yaralı

Başkent Antananarivo'daki Mahamasina stadındaki bağımsızlığın 59. yılı kutlamalarında izdiham yaşandı

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'daki bağımsızlık günü kutlamaları sırasında çıkan izdihamda 15 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Antananarivo'daki Mahamasina stadında gerçekleştirilen bağımsızlığın 59. yılı kutlamalarında izdiham çıktı.

Askeri geçitin törenini izleyen binlerce kişi, tören bitiminde konserin yapılacağı stadyuma yönelince giriş kapısında izdiham yaşandı.

Hastane kaynakları, en az 15 kişinin öldüğü ve 80 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

Rajoelina, devletin yaralıların hastane masraflarını karşılayacağını belirtti.

AYNI STATTA GEÇEN YIL DA İZDİHAMDAN ÖLENLER OLMUŞTU

Ülkede Eylül 2018'de Afrika Kupası elemelerinde Madagaskar-Senegal karşılaşmasının yapıldığı başkent Antananarivo'daki stadyumun girişinde yaşanan izdihamda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Afrika'da stadyum izdihamları, kalabalıkları kontrol etmekte yetersiz kalınması nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.

Geçen yıl Angola'da 17, Malavi'de de 7'si çocuk, 8 kişi stadyumlarda çıkan izdihamlarda yaşamını yitirmişti.

(AA)

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