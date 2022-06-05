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05 Haziran 2022 Pazar 10:26:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 10:26:00

Macron'un "Rusya" açıklamasına Ukrayna'dan tepki

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 102. gününe girdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz” sözlerine tepki göstererek, 'Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 102. gününe girdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığının sorulması üzerine, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirdi.

- "RUSYA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRMEMELİYİZ"

"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim." diyen Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

UKRAYNA: RUSYA'NIN AŞAĞILANMAMASI ÇAĞRISI YALNIZCA FRANSA'YI KÜÇÜK DÜŞÜREBİLİR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları, yalnızca Fransa'yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir. Kendini küçük düşüren Rusya'dır. Hepimiz Rusya'yı nasıl konumlandıracağımıza odaklansak iyi olur. Bu barışı getirecek ve hayat kurtaracak" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

09:56 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçlerince füze saldırıların düzenlendiğini bildirdi

03:31 Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna'yı ziyaret edeceğini söyledi

00:01 İsviçre hükümeti, başka ülkelerin ürettiği ancak İsviçre'ye ait parçaların da bulunduğu silah ve askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesinin ülkenin tarafsızlığına zarar vermeyeceğini açıkladı

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin macron ukrayna
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