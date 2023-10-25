Macron'un İsrail ziyareti Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Filistin İçin Ortak Eylem Komitesi'nin çağrısı üzerine Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail ile "dayanışma" ziyaretini protesto etti.

Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankart taşıyan eylemciler, "Katil Macron" "Fransa Büyükelçisi sınır dışı edilsin", "Halk Siyonistlerle normalleşmenin suç sayılmasını istiyor", "Kanımızla, canımızla Filistin'in yanındayız" şeklinde slogan attı.

Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekledikleri gerekçesiyle Filistin'e destek gösterileri Fransa ve ABD'nin Tunus büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilirken, güvenlik güçleri söz konusu bu iki büyükelçilik binası önünde 24 saat boyunca yoğun güvenlik önlemi alıyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve 1'i Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, 1'i gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.