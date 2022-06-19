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19 Haziran 2022 Pazar 21:57:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 21:57:00

Macron'u zor günler bekliyor! Meclis'teki çoğunluğu kaybetti

Kaynak: EuroNews

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Fransa'da parlamentoya şeklini verecek milletvekili seçimlerinin ikinci turunda, resmi olmayan ilk verilere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Meclis'te çoğunluğunu kaybetti.

Fransa'da milletvekili seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi tamamlandı. Açılan sandıklarda resmi olmayan verilere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'teki çoğunluğunu kaybetti.

EuroNews'te yer alan habere göre, Fransa'da parlamentoya şeklini verecek milletvekili seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açılmaya başladı. Resmi olmayan ilk verilere göre 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te Cumhurbaşkanı Macron çoğunluğu kaybetti. Buna göre sol ittifak Nupes, Meclis'te çoğunluğu elde ederken, aşırı sağcı Le Pen'in partisi Rassemblement national (RN) ise önemli bir grup oluşturuyor.

İlk tahminlere göre Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğinde oluşturulan Ensemble ittifakı 200 - 260 arasında milletvekili çıkarıyor. Sol ittifak Nupes 150-200 arasında milletvekili, aşırı sağcı Rassemblement national (RN) 60-102 arasında sandalyeye sahip olacak. RN, böylelikle tarihi bir başarı elde etmiş oluyor.

Aşırı sağcı bir grup en son 1986 yılında 35 milletvekili çıkararak parlamentoda grup oluşturabilmişti.

Le Pen'in de aday olduğu ve ikinci tura yüksek bir oy oranıyla kaldığı genel seçimlerde, Le Pen'in partisi RN'nin 20 ila 40 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyordu.

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

GENEL SEÇİMLERDE ÖNE ÇIKAN İKİ İTTİFAK

Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partisi'ni (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, Meclis'te salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble adında bir konfederasyon oluşturuldu.

Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

SEÇİMİN TARTIŞMALI İLK TUR SONUÇLARI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ilk turda Ensemble ittifakı oyların yaklaşık yüzde 25,75'ini almıştı. Nupes ittifakı yüzde 25,66 ile Ensemble'yi yakından takip etti. Aşırı sağcı RN'nin oy oranı yüzde 18,68'i bulurken, Merkez sağdaki LR yüzde 10,42'de kalmıştı.

İlk turda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 52,49 olmuştu.

Nupes milletvekili adaylarından birçok isim İçişleri Bakanlığının yayımladığı seçim sonuçlarında bazı Nupes adaylarının oylarının ittifak bünyesinde sayılmadığını ileri sürmüştü.

Etiketler : Fransa Macron Le Pen
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