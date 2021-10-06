Konuştukça batıyor

Fransa, son dönemde nüfuzunun azalmaya başladığı eski sömürgesi Mali'ye aba altından sopa gösterdi.

Paris merkezli radyo istasyonu France Inter'e röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Biz olmasaydık Mali'yi teröristler ele geçirirdi" sözleriyle yeni bir skandala imza attı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Fransa'nın, Afrika'nın Sahel bölgesinden kademeli olarak çekilmesine değinen Macron, "Sahel'de Fransa olmasaydı Mali'de bir hükûmet olmazdı, bu çok net. François Hollande 2013'te müdahale kararı almasaydı teröristler önce başkent Bamako'yu, sonra da tüm ülkeyi kontrol altına alacaktı" ifadelerini kullandı.

Macron'un iddialarının aksine Mali halkı, Fransız müdahalesinin ardından hem ülkede hem de bölgede terör olaylarının artmasından şikayetçi. Bu çerçevede Mali'de pek çok kez Fransız askeri varlığına yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin, Mali'deki askeri yönetimin Rus özel güvenlik şirketi Wagner ile ordunun eğitimi için anlaşma imzalayacağı iddialarının ardından gelmesi, Fransa'nın Mali'ye dolaylı tehdidi şeklinde yorumlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir iş adamının sahibi olduğu Wagner Grubu'nun Mali'ye gelmesini, Batı Afrika ülkesindeki nüfuzunu Rusya'ya kaptırmak olarak yorumlayan Fransa hükûmeti, geçen hafta Bamako'yu "uluslararası desteği kaybedeceği ve tecrit edileceği" sözleriyle tehdit etmişti.