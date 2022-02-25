Macron'dan sert çıkış: İki yüzlü davrandı

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25 Şubat 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 10:35:00

Macron'dan sert çıkış: Putin iki yüzlü davrandı

Kaynak: Yeni Şafak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları görüşmelerde Putin'in ikiyüzlü davrandığını ifade ederek, "Avrupa yaptırımları sadece Rusya'yı değil onun suç ortağı Belarus rejimini de kapsayacak." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vladimir Putin'in Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları görüşmelerde iki yüzlü davrandığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanırken, Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları telefon görüşmelerinde iki yüzlü davrandığını söyledi.

Macron'un açıklamalarından satır başları:

- Putin bizi imparatorluk çağlarına ve çatışmalara geri götürmek istiyor.

-Ukrayna'ya 300 milyon euroluk askeri ekipman desteği sağlayacağız.

- Avrupa yaptırımları sadece Rusya'yı değil, onun suç ortağı Belarus rejimini de kapsayacak.

PUTIN'LE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Macron'a bilgi verdi.

Etiketler : Emmanuel Macron PUTİN RUSYA
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