VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: 28 Şubat Darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri
Türkiye'de 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi!
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
İbrahim Kalın, Putin'in danışmanı ile görüştü
Macron'dan Putin'e acil ateşkes çağrısı
Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
TURKOVAC aşısının koruyuculuğu anlatıldı
7/24 görevde olacaklar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat paylaşımı
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili önemli gelişme
Avrupa için artık vazgeçilmez ülkeyiz
"Sadece hayatınızı kurtarın"
Ukrayna'ya transfer için gitmişti! Gurbetçi futbolcu sığınakta mahsur kaldı
Kritik görüşme başladı
Bakan Nebati'den ilk yorum
Zafer Şahin: Bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan
"Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek"
Dikkat çeken Yunanistan detayı
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı
Gençler İstedi, TEKNOFEST Karadeniz'de Başvuru Süresi 7 Mart'a Uzatıldı
Rusya meğer bunu hesaba katmamış!
Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüdü
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
"Daha fazla insanın ölmesini mi bekliyorsunuz?"
28 Şubat 2022 Pazartesi 18:19:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 18:54:00

Macron'dan Putin'e acil ateşkes çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, telefonda Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

Macron, Putin'e uluslararası toplumun Ukrayna'ya saldırının sona ermesi talebini iletti ve acil ateşkes uygulanması gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, görüşmede Putin'den sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların durdurulması, sivil altyapının tamamının korunması ve kara yollarının ve özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyindeki araç yolunun güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Putin, bu üç konuda "angaje olma iradesini" dile getirdi.

Görüşmede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini, sivil nüfusun korunmasını ve insani yardımların ulaşımının sağlanmasını talep eden Macron, Putin'e gelecek günlerde temas halinde kalmayı önerdi. Putin de bunu kabul etti.

Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı.

Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.

Etiketler : putin ukrayna rusya fransa macron
Köy okullarına destek

Köy okullarına destek
29'a sahnede merhaba

29'a sahnede merhaba
Aşık olmayı unutum

Aşık olmayı unutum
Eşi en ön sırada

Eşi en ön sırada
Tayland'ta Türk dizisi

Tayland'ta Türk dizisi
Rol gereği saçlar gitti

Rol gereği saçlar gitti
Bugün evleniyor

Bugün evleniyor
Eşinden ikinci kez ayrıldı

Eşinden ikinci kez ayrıldı
Partnerlerimle uyumlu çalışırım

Partnerlerimle uyumlu çalışırım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER