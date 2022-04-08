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08 Nisan 2022 Cuma 20:38:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 20:38:00

Macron'dan Kramatorsk'taki saldırıya tepki

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna yapılan saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, düşüncelerinin Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenlerden yana olduğunu belirtti.

Kramatorsk'taki saldırıyı "korkunç" olarak nitelendiren Macron, adaletin yerini bulması için başlatılacak soruşturmalara destek vereceklerini vurguladı.

"GELECEK HAFTALARDA ÇOK ZOR ŞEYLER YAŞAYACAĞIZ"

Macron, Avrupalılar olarak yeni yaptırım kararları alacaklarını ve Ukrayna'yı askeri, insani ve mali olarak desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan RTL radyosuna açıklamalarda bulunan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırılarını Donbas bölgesine yoğunlaştıracağını belirterek, "Gelecek haftalarda çok zor şeyler yaşayacağız." dedi.

Macron, Rusya için 9 Mayıs'ın ulusal gün olduğunu, Putin'in o gün zafer elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Etiketler : Kramatorsk Macron Rusya
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