Macron'dan AB'ye 'arabuluculuk' teklifi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB ülkelerine ve Rusya'ya Belarus için arabuluculuk teklifinde bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim sonrası Devlet Başkanı Lukaşenko karşıtı protestolarda polisin sert önlemler aldığı Belarus için AB ülkelerine ve Rusya'ya arabuluculuk teklifinde bulundu.
Sivil toplum ile muhalefet arasında diyaloğun şart olduğunu belirten Macron, bu diyaloğun Belarusluların kendilerince kurulabilmesini umduklarını ifade etti.
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