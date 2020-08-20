Macron'dan AB'ye 'arabuluculuk' teklifi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim sonrası Devlet Başkanı Lukaşenko karşıtı protestolarda polisin sert önlemler aldığı Belarus için AB ülkelerine ve Rusya'ya arabuluculuk teklifinde bulundu.

Sivil toplum ile muhalefet arasında diyaloğun şart olduğunu belirten Macron, bu diyaloğun Belarusluların kendilerince kurulabilmesini umduklarını ifade etti.