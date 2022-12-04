Macron'a göre Rusya'nın endişelerini dikkate alması gerekiyor

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04 Aralık 2022 Pazar 17:55:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 17:55:00

Macron'a göre, yeni güvenlik mimarisinin Rusya'nın endişelerini dikkate alması gerekiyor

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmek için müzakere masasına dönmesi durumunda, yeni güvenlik mimarisinin Rusya'ya garantiler vermesi gerektiğini belirtti.

TF1 ve LCI televizyon kanallarına konuşan Macron, yeni güvenlik mimarisinin Rusya'nın endişelerini dikkate alması gerektiğini söyledi.

Macron, konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşa diplomasi yoluyla son vermeyi kabul etmesi halinde, Batı'nın Rusya'nın güvenlik kaygılarına nasıl çözüm bulacağını düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, öte yandan, siyasi koşullara karar vermenin Ukraynalılara bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki ilk resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 1 Aralık'ta, ABD Başkanı Biden ile bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası, ABD ile Fransa ortak açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru savaşını esefle kınıyor. Sivilleri ve sivil altyapıları hedef almak savaş suçudur ve sorumluları hesap vermelidir." ifadesi yer almıştı.

Etiketler : rusya emmanuel macron vladimir putin
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