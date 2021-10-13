Macron'a Cezayirli alimden kapak gibi cevap: Haçlılardan kurtardılar... Osmanlı'yı biz davet etmiştik

Cezayir Alimler Birliği Başkanı Abdurrezak Kasum, Cezayir Alimler Birliğinin yayın organı El-Basair gazetesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Osmanlı dönemine atıfta bulunarak Türklerin Cezayir'de "sömürgeci" olduğu yönündeki suçlamalarını reddeden bir makale kaleme aldı. Kasum, "Osmanlı, Cezayir'e sömürge işgalcisi olarak gelmedi, bilakis İspanyol Haçlı saldırılarına karşı Cezayirlilerin davetiyle geldi. Osmanlı, ölüm ve yıkımla suçlanmıyor. Osmanlı döneminde Cezayirliler hayatlarından memnundu, onlar Cezayirlilerin servetini yağmalamadılar" ifadelerini kullandı.

BİZİ ÖZGÜR BIRAKTILAR

Akşam'ın haberine göre, Osmanlıların Cezayir'de kendi dilini empoze etmediğine işaret eden Kasum, Osmanlı Devleti'nin Cezayir'de yerel halkın dinine, diline ve inancına karışmadığını kaydetti. Kasum, Cezayirlilerin Fransız sömürgeciliğini "trajedinin babası, sefalet ve nefretin kaynağı" şeklinde tanımladığını belirterek Fransız şirketleriyle ticari ilişkilerin sonlandırılması çağrısı yaptı.

'SÖMÜRMESEK ULUS OLAMAZDINIZ' DEMİŞTİ

Macron, 2 Ekim Cumartesi günü Le Monde gazetesine verdiği demeçte "Cezayir'in resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri sürmüş, "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Macron'un ifadelerini "Fransız sömürgeciliğine karşı direnen 5 milyondan fazla şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakaret" diyerek kınanmıştı.