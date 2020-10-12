Macron'la görüştükten iki gün sonra koronavirüse yakalandı

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12 Ekim 2020 Pazartesi 13:19:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 13:22:00

Macron'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra korona olduğunu öğrendi

Kaynak: AA

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Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nın Hükümet Başkanı Edouard Fritch, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştükten iki gün sonra koronavirüse yakalandı.

Fritch’in iletişim ofisinden yapılan basın açıklamasında, Hükümet Başkanı’nın, perşembe Macron ile görüştüğü Paris’ten Tahiti’ye dönmesinden 2 gün sonra ateş ve eklem ağrıları hissettiği belirtildi.

Açıklamada, Fritch’e Paris’ten ayrılmadan 3 gün önce yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı ifade edildi.

Hükümet Başkanı'na cumartesiyi pazara bağlayan gece yapılan testin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, tedbiren Fritch’e eşlik eden kişiye de test yapıldığı, bu kişinin negatif çıktığı kaydedildi.

- MACRON "TEMASLI" DEĞİL

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu, bu nedenle Macron’un temaslı sayılmadığı kaydedildi.

Fritch, Macron’dan önce Fransa Başbakanı Jean Castex, Deniz Aşırı Bölgeler Bakanı Sebastien Lecornu, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile görüşmüştü.

Fransız Polinezyası'nın 68 yaşındaki Hükümet Başkanı'nın kabinesinde de daha önce pozitif vakalar tespit edilmişti.

Son verilere göre, Fransız Polinezyası'nda şu ana kadar 2 bin 692 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 10 kişi yaşamını yitirdi.

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