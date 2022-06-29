Macron, Zelenski'yi kızdıracak!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde Ukrayna lideri Zelenski'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Macron Rusya için 'terörizmi finanse eden sponsor devlet' gibi tanımlamalara başvurmayacağı mesajını verdi. Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen G7 zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya'nın 'terörizmin sponsoru devlet' olarak tanımlanması çağrısının hatırlatılması üzerine Macron buna gerek olmadığını söyledi. Macron, Rusya için 'terörizmi finanse eden sponsor devlet' gibi tanımlamalara başvurmayacağını belirterek "Bu yaptırımları uygulamak için herhangi bir tanımlamaya ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

KAMERALARI UNUTTU

BAE VE S. ARABİSTAN'LA PETROL İÇİN GÖRÜŞTÜM

Almanya'da yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kameralar karşısında ABD Başkanı Biden'a BAE ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Macron'un konuşması, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın uyarısıyla kesildi. Kameraların çekim yaptığını unutan Macron, Biden'a, "Suudi Arabistan üretimi 150 varile kadar çıkarabileceğini iddia etti" dedi.