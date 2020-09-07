  • BIST
    1096.81
  • Dolar
    7,4650
  • Euro
    8,8203
  • Altın
    462,7180
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Quaresma, Portekiz ekibi Vitoria'ya transfer oldu
Macron, Uygur Türklerine yönelik baskıları kınadı
Yunanistan'daki mülteci kampındaki koşullar Berlin'de protesto edildi
TMO, buğday ve arpa satış fiyatlarını belirledi
Ruhani'den ABD'ye suçlama! 'Yıllardır peşindeler'
Mardin'in Midyat ilçesinde trafik kazası
UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı
15 yaşında 4 kilo ve 65 santimetre boyundaki İlker hayatını kaybetti
Katar: BAE ablukayla 'Katarlılara mümkün olan en büyük acıyı çektirmeyi' hedefledi
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 34 milyar liraya yaklaştı
Kosova Demokratik Türk Partisi, Kudüs'e büyükelçilik açılması ihtimalinden endişe duyuyor
81 ilde toplu taşımaya koronavirüs tedbiri! Ayakta yolcu alımına yasak getirildi
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye meselesindeki iş birliğimiz herhangi bir ticari ilişkiye dayanmıy ...
Başkan Erdoğan: Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğret ...
BM Özel Raportörü Callamard: Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki kararın yasal ve ahlaki meşruiyeti y ...
Reina saldırısı davasında yeni gelişme! Katil Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
Romanya Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfinden memnun
Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu
Ortaköy'deki terör saldırısı davasında karar açıklanacak
Malta Dışişleri Bakanı: (Doğu Akdeniz'de) Askeri çatışma acı verici olur
MSB görüntüleri paylaştı! Başarıyla devam ediyor
Kolları ve ayakları olmayan Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu
Dedesinden kalan yüncülüğü ayakta tutmaya çalışıyor
07 Eylül 2020 Pazartesi 22:17:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 22:17:00

Macron, Uygur Türklerine yönelik baskıları kınadı

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik muameleleri ve baskıları sert şekilde kınadı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron, milletvekili Aurelien Tache'nin kendisine yazdığı mektuba dün yanıt vererek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik muameleler ve baskıların kabul edilmez olduğunu ve bunları sert şekilde kınadığını belirtti.

Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kampların kapatılması konusunu dile getirdiklerini kaydeden Macron, bu kamplardaki uygulamaların insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Macron, kamplarla ilgili belgeleri de dikkatle incelediğini aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uluslararası gözlemcilerin girmesine derhal izin vermesi gerektiğini söylemişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur'un kendi rızası dışında tutulduğu tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, bu kamplarda kaç kişinin olduğuna ve bu kamplardaki kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER