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12 Nisan 2023 Çarşamba 23:10:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 23:10:00

Macron, Tayvan'da statükoyu ve "tek Çin" politikasını desteklediklerini söyledi

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tayvan'da statükoyu ve "Tek Çin" politikasını desteklediklerini söyledi.

Macron, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hollanda'da Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rutte'yle Ukrayna-Rusya savaşı ve Ukrayna'ya desteği ele aldıklarını belirten Macron, bu akşam iki ülkenin bakanlarının savunma alanındaki işbirliğini görüşeceklerini kaydetti.

Ulusal ve Avrupa düzeyindeki reformların devam etmesi gerektiğini söyleyen Macron, "(Avrupa olarak) artık bazılarına daha az bağlı olmak istiyoruz, genel olarak daha az bağlı olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın özerklik stratejisinin sadece bir konsept değil, bir gerçek haline gelmekte olduğu yorumunu yaptı.

"MÜTTEFİK OLMAK BAĞIMLI OLMAK ANLAMINA GELMİYOR"

Macron, Fransa'nın ve Avrupa'nın Tayvan'daki statükoyu ve "Tek Çin" politikasını desteklediğini vurguladı.

Bir gazetecinin eski ABD Başkanı Donald Trump'un kendisini "Çin'e yalakalık yapmakla" itham ettiğini hatırlatması üzerine Macron, "Trump'ın sözleri hakkında diyecek bir şeyim yok." cevabını verdi.

Başka bir gazetecinin "Fransa ABD'nin hala bir müttefiki mi?" sorusuna ise Macron, "Müttefik olmak bağımlı olmak anlamına gelmiyor" dedi.

Macron, Fransa'nın Ukrayna, Sahra Altı Afrika, Tayvan konularında kimseden ders almayacağını belirtti.

Bu arada Macron, ülkesinde Anayasa Mahkemesinin 14 Nisan'da emeklilik reformunun anayasaya uygun olup olmadığını açıklayacağı kararın ardından sendikalarla görüşmeyi teklif edeceğini söyledi.

"PUTİN'İN UZUN BİR SAVAŞA HAZIRLANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in uzun bir savaşa hazırlandığını görüyoruz" dedi.

Bu savaşın, Avrupa'nın tek bir ağızdan konuşmasının önemini gösterdiği yorumunda bulunan Rutte, Avrupa'nın enerji, ham madde ve katma değeri olan teknolojilerin tedariki konusunda daha fazla bağımsız olması gerekeceğini ifade etti.

Emmanuel Macron, 5 Nisan'da Çin'e yaptığı 3 günlük ziyaretin dönüşünde uçakta ABD ile ilişkiler ve Tayvan konusunda basına açıklamalarda bulunmuştu.

Macron'un, Avrupa'nın ABD'den bağımsız olmasına ilişkin ortaya koyduğu vizyon ve ülkesinin Çin ile Tayvan arasında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğini yönündeki ifadeleri ABD ve Polonya'dan tepki çekmişti.

Etiketler : Macron Fransa ABD Tayvan

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