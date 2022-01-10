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Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı
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10 Ocak 2022 Pazartesi 15:56:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 15:57:00

Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini bildirdi.

Macron, Nice kentine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Nice'in de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde geçen yıl 72 uyuşturucu bölgesinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun temizlendiğini aktaran Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.

Macron, ülkede uyuşturucu ve güvenlik sorunlarının yaşandığı mahallelerde polislerin görev yapacağını kaydetti.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Stephane Claireaux'ın evinin önünde saldırıya uğramasını kınayan Macron, toplu taşıma araçlarında kadına yönelik şiddeti ve tacizi önlemek amacıyla buralardaki polis sayısının artırılacağını bildirdi.

Etiketler : Alpes-Maritimes MACRON Milletvekili Stephane Claireaux
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