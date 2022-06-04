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04 Haziran 2022 Cumartesi 23:15:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 23:15:00

Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilmek için "Rusya'yı küçük düşürmemek" gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığı soruldu.

Macron, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığı yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirdi.

"RUSYA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRMEMELİYİZ"

"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim." diyen Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Macron, "Putin'in, halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum ve bunu ona söyledim." dedi. Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın kendisini izole ettiğini ve bu durumdan çıkmasının zor olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 6'ıncı yaptırım paketine işaret eden Macron, Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin artırılmasını istediklerini vurguladı.

Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidip gitmeyeceği sorusu üzerine de şubatta savaşı önlemek için bölgeye gittiğini, Kiev'e gitme fikrine kapalı olmadığını aktardı.

Etiketler : Macron Avrupa Birliği Rusya
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