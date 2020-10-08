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08 Ekim 2020 Perşembe 08:11:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 08:18:00

Macron İslam'ı hedef aldı başörtü karşıtları harekete geçti! Skandal başörtüsü talebi

Kaynak: AA

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi. Ile-de-France Bölgesel Konseyi Başkanı Pecresse, ülkede abonman yolcu kartlarında yer alan fotoğraflarda başörtüsü kullanılmaması ve saçın gözükmesi yönünde karar çıkartılmasını istedi.

Başkent Paris'in da dahil olduğu Ile-de-France Bölgesel Konseyi Başkanı Valerie Pecresse, ülke genelinde abonman yolcu kartlarında yer alan fotoğraflarda başörtüsü kullanılmaması ve saçın gözükmesi yönünde karar çıkartılmasını talep etti.

Pecresse, İçişleri Bakanı Gerard Darmanin'e yazdığı mektupta abonman kartlarında başın herhangi bir şekilde örtülü olduğu fotoğrafların kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

Fransız pasaport, kimlik kartı ve sosyal güvenlik kartlarında kullanılan fotoğraflarda başın açık olması zorunluluğunun kamu düzenini koruma ve sahtekarlıkla mücadele amacıyla tüm ülke genelinde abonman yolcu kartlarına da getirilmesini talep eden Pecresse, bunun için yasa çıkarılması gerektiğini savundu.

Ile-de-France Bölgesi, halihazırda abonman yolcu kartlarında söz konusu fotoğraf kısıtlamasını uyguluyor.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, 2 Ekim Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Fransa'daki Müslümanlar'ın ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.

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