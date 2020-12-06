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06 Aralık 2020 Pazar 21:04:00 - Güncelleme:06 Aralık 2020 Pazar 21:04:00

Macron insan hakları konusunda eleştirilen Sisi'yi Fransa'da ağırlayacak

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi ülkesinde ağırlayacak.

Mısır'daki insan hakları konusunda eleştirilen Sisi'nin, Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı 3 günlük resmi ziyaret tepkilere neden oluyor.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) milletvekillerinden Bastien Lachaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emmanuel Macron, diktatör Sisi'yi büyük ihtişamla karşılamaya hazırlanıyor. (Sisi'ye verilen) Aşırı değer bizi utandırıyor." ifadelerini kullandı.

Lachaud, LFI'nin Mısır'daki tutukluların serbest bırakılmasını istediğini belirtti.

LFI'den yapılan yazılı açıklamada da "diktatör" olarak tanımlanan Sisi'nin Paris'te ihtişamlı şekilde ağırlanacak olmasına tepki gösterildi.

Açıklamada "Mısır rejiminin" terörle mücadeleyi bahane ederek her türlü tepkiye karşı baskı uyguladığı belirtildi.

Mısır'ın Fransa'dan silah satın aldığı gerekçesiyle Macron'un, ülkesinin siyasi prensiplerini göz ardı ettiği ifade edilen açıklamada, Macron'un, Mısır'daki insan hakları ihlallerini ve tutukluları görmezden geldiği kaydedildi.

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN MACRON'A "BASKI YAP" ÇAĞRISI

Bu arada, aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütü, birkaç gün önce Sisi'nin Paris ziyaretine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ve keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istendi.

Fransız diplomasisinin, Sisi'nin Mısır'da uyguladığı baskılara hoşgörülü davrandığı ifade edilen açıklamada, Fransa'nın bu konudaki adımlarının, sadece kınamakla sınırlı kalmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın 2013-2017'de en çok silah sattığı ülkenin Mısır olduğuna dikkat çekildi.

MACRON, ELYSEE SARAYI'NDA SİSİ İLE GÖRÜŞECEK

Bugün akşam saatlerinde Paris'e ulaşacak Sisi'nin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Macron ve Sisi, yarın Elysee Sarayı'nda görüşecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Libya, Doğu Akdeniz, Lübnan, Irak, İran ve Türkiye ele alınacak. Macron, Sisi'yi yine Elysee Sarayı'nda akşam yemeğinde ağırlayacak.

Elysee Sarayı, bu ziyaretin Paris ile Kahire arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçladığını belirtmişti.

Sisi'nin, Paris ziyaretinde Başbakan Jean Castex, Savunma Bakanı Florence Parly, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüşmesi bekleniyor.

Etiketler : insan hakları Emmanuel Macron Uluslararası Af Örgütü Abdulfettah es-Sisi Fransa Mısır
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