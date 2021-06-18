Macron yine Türkiye'yi hedef aldı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G7 zirvesinde, meşru hükûmetin davetiyle Libya'da bulunan Türkiye'nin çekilmesine dair bir plan sunduğu iddia edildi.

Yeni Şafak'ın Politico dergisinden aktardığı habere göre; Emmanuel Macron, Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çıkarılmasına yönelik iki sayfalık bir planı Joe Biden'a sundu. Macron'un sunduğu planda Türk askeri varlıklarının 6 aylık bir zaman diliminde geri çekilmesi öngörülüyor.

Macron'un planında meşru hükümetin davetiyle Libya'da bulunan ve aynı zamanda NATO müttefiki olan Türkiye ile Hafter'e destek vermek için Libya'nın doğusunda korsan görev yapan Rus Wagner unsurlarını aynı düzlemde ele alarak bir skandala da imza attı.

MEŞRU HÜKÜMETİN DAVETİYLE ORADA

Türkiye, Libya'da meşru hükümetin davetiyle bulunuyor. Buna karşın başta Fransa olmak üzere Rus Wagner unsurları ve BAE'nin Hafter'e destek için gönderdiği paralı askerler, Libya'da gayrimeşru varlığa sahip. Habere göre Macron'un hedefi ABD'nin ağırlığını kullanarak Libya'dan Fransa'nın istemediği güçleri çıkarmak. Macron'un planında Libya'daki askerlerin temmuz ayında geri çekilmesi öngörülüyor.

KENDİSİNİ YABANCI SAYMADI

Paris'in Libya'da darbeci Hafter güçlerine aktif askeri ve istihbarat desteği verdiği biliniyor. Buna karşın Fransa'nın kendi askerlerinin Libya'daki akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor. Bölgenin eski sömürgeci güçleri arasında yer alan Fransa'nın, Libya'da meşru hükümeti Hafter eliyle devirme hedefinden vazgeçmediği değerlendiriliyor.