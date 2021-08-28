VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir Aliağa ve Foça'da orman yangını
Nehir Erdoğan için Kapadokya'da film zamanı
Dizi aşkı erken bitti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine giriyor
Sel felaketinden etkilenen 3 ilde 1114 konut yapılacak
8 uçak ile hava köprüsü kuruldu, 48 saat içinde tahliye tamamlandı
Bakan Çavuşoğlu "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ta
Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Başkan Erdoğan Karadağ'a geldi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Fişekhane'ye özel koreografi
Yeni sezon heyecanı
Yavru carettalara yardım eli
'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
Kazdağları arılarının balları 5 ülkeye ihraç ediliyor
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'ten ayrıldı
Emine Erdoğan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı
Koronavirüsün uyku düzenine etkisi araştırıldı
ÖSYM'den 'YÖKDİL' uyarısı
Kadın sağlık çalışanlarına işlerinize dönün çağrısı
Macron, Irak'a geldi
28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:30:00

Macron, 'Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'a geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, düzenlenen basın toplantısında, Irak ve Fransa'nın terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele verdiğini ifade ederek Fransa'nın bu konudaki desteğini göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Kazımi, Macron'u "Irak'ın önemli bir dostu" olarak nitelendirdi.

Macron da DEAŞ'ın, Iraklıların kahraman mücadelesi sonucu hezimete uğradığını belirterek Irak'ın güvenliği ve istikrarına önem verdiklerini, Irak ile çeşitli alanlarda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Irak'taki hükümetin erken seçim çabalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Macron, yerinden edilen Iraklıların evlerine dönmesini desteklediklerini kaydetti.

Bağdat'ta düzenlenen "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Ürdün, İran, Mısır, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de katılım olacak.

Etiketler : fransa cumhurbaşkanı emmanuel macron ırak konferans
Beklenen albüm yolda

Beklenen albüm yolda
5 yıl sonra setlerde

5 yıl sonra setlerde
İkinci kez evlendi

İkinci kez evlendi
Konser geliri afetzedelere

Konser geliri afetzedelere
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Oyunculuğa göz kırptı

Oyunculuğa göz kırptı
24 yıldır nafaka ödüyorum

24 yıldır nafaka ödüyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER