Macron: Avrupa'nın, ilişkileri yeniden düşünmesi önemli

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13 Nisan 2022 Çarşamba 22:28:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 22:30:00

Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesi önemli

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini değerlendirdi. "Avrupa'nın, ilişkileri yeniden düşünmesi önemli" dedi.

Le Point dergisine konuşan Macron, Avrupa'nın daha geniş bir barış, ekonomik iş birliği ve serbest dolaşım alanı düşünmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi önemli. Aksi takdirde barış içinde yaşayamaz" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin de uzun vadede Batı'ya sırtını dönmemesi gerektiğini savundu.

Putin'in savaşı durdurmayacağına daha birkaç hafta önce karar verdiğinin altını çizen Macron, Batı'nın zayıflığının Putin'i Ukrayna'ya saldırma konusunda cesaretlendirdiği yorumunda bulundu.

Etiketler : Macron Avrupa Türkiye
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