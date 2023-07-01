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01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:30:00

Macron alay konusu oldu! Fransa yanarken konsere gitti

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Fransa'da bir polisin 17 yaşındaki çocuğu vurarak öldürmesinin ardından yüzlerce kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı protestolar yaşanırken Macron'un bir konserde eğlendiği görüntüler dikkat çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Nanterre'de Salı günü dur ihtarına uymaması sonrası 17 yaşındaki bir genci öldüren ve tutuklu yargılanan polis memuru, gencin ailesinden özür diledi. Ülke çapında protestolar büyürken, Fransa İçişleri Bakanlığı bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

YAŞANANLARI UMURSAMADI

Fransız Le Figaro gazetesi bu kişilerden 242'sinin Paris'te gözaltına alındığını, çoğunun yaşının 14 ile 18 arasında olduğunu bildirdi. Ülkenin yangın yerine döndüğü anlarda Macron'un bir konserde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. O anlar bölgede bulunan kişilerin kamerasına anbean yansıdı. Söz konusu konserin adresi ise 20 bin kişilik kapasitesiyle Accor Arena. Sosyal medyada milyonlarca kişinin izlediği görüntülere ise birçok kişi Macron'un yaşananları umursamadığını öne sürdü. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, "Görevlerini özveriyle yapan polis, jandarma ve itfaiye görevlilerine desteğim tam" dedi.

BİR GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Paris'te bazı göstericiler gece yarısı Rivoli Caddesi'nde dükkanları yağmaladı. Polisle çatışan göstericilerden biri çatıdan düşerek öldü. Olaylar Strazburg şehrine de sıçradı. İki büyük mağazanın göstericiler tarafından yağmalandığı kentte gösteri yapılmasına yasak getirildi.

SOSYAL MEDYAYA TAKİP

Macron eşiyle birlikte konserde görüntülendi. Macron "Daha fazla polisi sokağa indireceğiz. Protestolara sosyal medyada destek verenleri bulacağız" dedi.

IRKÇILIK İNCELENMELİ

Birleşmiş Milletler (BM), 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polisin açtığı ateş sonucu ölümüyle ilgili "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" ifadesini kullandı.

Etiketler : fransa protesto macron konser
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