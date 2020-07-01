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01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:45:00

Macron, Akdeniz'deki operasyondan çekildi

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Türkiye ile Akdeniz'de yaşadığı gerilimin ardından NATO'dan da istediği sonucu alamayan Fransa, Akdeniz'deki Sea Guardian, operasyonundan çekildiğini duyurdu.

ibya ve Doğu Akdeniz gündemleri üzerine yaşanan Türkiye-Fransa geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. Fransa, NATO'ya Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini bildirdi.

SEA GUARDİAN OPERASYONU'NDAN ÇEKİLDİ

Reuters'ın aktardığı habere göre, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi, Fransa'nın NATO'yu Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian Operasyonu'undan çekildiğine dair bilgilendirdiğini doğruladı.

NATO RAPORU MACRON'U SARSTI

Büyükelçi, operasyondan çekilme kararının ardında Doğu Akdeniz'de Fransa ile Türkiye gemileri arasında yaşanan askeri gerilim hakkındaki NATO raporunun Fransa'nın iddialarını desteklememesi olduğunu söyledi.

''NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ''

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Türk ve Fransız donanmaları arasında yaşanan gerilime ilişkin "NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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