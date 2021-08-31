VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı
Fatih Sultan Mehmet'in ateş topları gibi
Ülkesini eleştiren ABD'li yarbay için şaşırtan emir
"Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?"
İran'dan sert tepki
Turkcell'in sosyal sorumluluk ve sağlıklı yaşamı buluşturan etkinliğinde geri sayım başladı
Tarihe geçen fotoğraf! 20 yıllık işgal sona erdi
Ünlü yatırımcı Mobius'tan altın uyarısı!
İki ülke arasında tarihi dönem! Türkiye Başkonsolosluk açan ilk ülke olacak
Eski kıyafetlerini çıkardılar! İşte Taliban'ın askeri kamuflajı
AKINCI TİHA Fransa gündeminde
Musul'da Fransız oyunu! Macron'dan açık provokasyon
Taliban'ın üst düzey yetkilisi: Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor
Ümit Özdağ kendisini eleştirenlere canlı yayında hakaret etti
''Her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız''
Yeni bir Bakanlık kurulması planlanıyor
F-16'nın görevini de üslenecek
Yangın bölgelerindeki elektrik abonelerinin borçları 3 aylığına ertelendi
Irak Türkiye'den SİHA ve ATAK helikopteri satın almak istiyor
2021 YKS tercih sonuçları açıklandı
Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Lise öğrencilerinden akıllı tarım robotu
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atamalar belli oldu
İzmir'de feci kaza: 5 yaralı
31 Ağustos 2021 Salı 12:05:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 12:05:00

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?

ABONE OL

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?" diye sorarak tepki gösterdi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'ın hesabını doğrulamayı reddettiğini açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Mattis, "Günün haberi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yani...Sizce, değerli takipçiler, kimim ben o zaman?" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis
Yavru carettalara yardım eli

Yavru carettalara yardım eli
Yine Meltem'in canını sıktılar! 'Hamile değilim, Çocuğum yok'

Yine Meltem'in canını sıktılar! 'Hamile değilim, Çocuğum yok'
Sete çıktılar

Sete çıktılar
Klip için rota Avrupa

Klip için rota Avrupa
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
"Tatilin son günleri"

"Tatilin son günleri"
İstanbul'a geldiler

İstanbul'a geldiler
Dizi aşkı erken bitti

Dizi aşkı erken bitti
Fişekhane'ye özel koreografi

Fişekhane'ye özel koreografi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER