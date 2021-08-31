31 Ağustos 2021 Salı 12:05:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 12:05:00
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?" diye sorarak tepki gösterdi.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'ın hesabını doğrulamayı reddettiğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Mattis, "Günün haberi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yani...Sizce, değerli takipçiler, kimim ben o zaman?" ifadelerini kullandı.