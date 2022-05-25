Macaristan'da savaş alarmı!

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Rusya-Ukrayna savaşının Macaristan'a yönelik tehditler içerdiğini ifade etti. Macaristan, bu nedenle acil durum ilan etti.

Orban, hızlı kararlar alınabilmesi için acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Macaristan Başbakanı, kararın anayasaya uygun olduğunu ifade etti

Ülkesinin savaşın dışında kalması gerektiğini belirten Orban, acil durum kapsamında alınacak ilk kararların en kısa sürede duyurulacağını söyledi.

Başbakan Orban, savaşın Macaristan'ın hem fiziki güvenliği hem de ekonomisi için tehdit olduğunu düşünüyor.