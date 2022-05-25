Macaristan'da savaş alarmı!
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Macaristan'a yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla gece yarısından itibaren "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.
Macaristan Başbakanı Victor Orban, Rusya-Ukrayna savaşının Macaristan'a yönelik tehditler içerdiğini ifade etti. Macaristan, bu nedenle acil durum ilan etti.
Orban, hızlı kararlar alınabilmesi için acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Macaristan Başbakanı, kararın anayasaya uygun olduğunu ifade etti
Ülkesinin savaşın dışında kalması gerektiğini belirten Orban, acil durum kapsamında alınacak ilk kararların en kısa sürede duyurulacağını söyledi.
Başbakan Orban, savaşın Macaristan'ın hem fiziki güvenliği hem de ekonomisi için tehdit olduğunu düşünüyor.
- ABD'de 5 ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü
- Macaristan'da savaş alarmı!
- Büyükelçi Güney: Türkiye'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi için
- Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti
- Uzmanlara göre, QUAD ittifakı Rusya ve Çin'i agresifleştirebilir
- Avustralya'dan Çin'e ticari engellerin kaldırılması çağrısı