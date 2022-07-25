Orban'ın sözleri ortalığı karıştırdı

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25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:40:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:40:00

Macaristan Başbakanı Orban'ın 'karışık ırk' sözleri ortalığı karıştırdı

Kaynak: Habertürk'

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 'karışık ırk' sözleri ortalığı karıştırdı. Muhalefet partisinden Katalin Cseh, başbakanın açıklamaları karşısında dehşete düştüğünü ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 'karışık ırk' sözleri başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada gündem oldu.

Habertürk'ün The Guardian'a dayandırdığı haberinde, Orban yaptığı açıklamada, 2050 civarında Avrupa'nın büyük şehirlerinde Avrupa kökenli olmayan kişilerin çoğunlukta olacağını savunarak, Macarların karma ırk olmak istemediğini ve gelecek nesillerin, sürekli Avrupa'ya doğru ilerleyen İslam medeniyetinin genişlemesini sadece güneyde değil batı sınırında da durdurulması konusunda hazırlanması gerektiğini ileri sürdü. Orban "Biz Macarlar karışık bir ırk değiliz ve olmak da istemiyoruz" diye ekledi.

Muhalefet partisinden Katalin Cseh, başbakanın açıklamaları karşısında dehşete düştüğünü belirterek "Açıklamaları, hepimizin unutmak isteyeceğini düşündüğüm bir zamanı hatırlatıyor. Kendisi gerçekten rejimin gerçek yüzünü gösteriyor" dedi. Cseh farklı ırklardan olan ve Macaristan'da yaşayan insanlara da seslenerek "Ten renginiz farklı olabilir. Avrupa'nın ötesinden de gelebilirsiniz ama sizinle gurur duyuyoruz. Çeşitlilik ülkeyi zayıflatmaz aksine güçlendirir" diye ekledi.

Roman vekil Alin Mituța da Orban'a tepki göstererek "Özellikle orta ve doğu Avrupa gibi karışık bir bölgede, ırk veya etnik 'saflık' hakkında konuşmak tamamen yanıltıcı ve tehlikelidir. Bay Orban'ın sözleri de aynı şekilde tehlikelidir" dedi.

Etiketler : Roman vekil Alin Mituța Viktor Orban karışık ırk
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