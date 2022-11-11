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11 Kasım 2022 Cuma 23:53:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 23:53:00

Macaristan Başbakanı Orban'dan Başkan Erdoğan'a 'enerji' teşekkürü

Kaynak: AA

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin, ülkesinin enerji arzı güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Başkan Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Etiketler : Macaristan Orban Türkiye enerji arzı
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