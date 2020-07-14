M4 karayolunda Rus askerlere bombalı saldırı

M4 karayolunda Rus devriyesine bombalı saldırı düzenlendi
Suriye'de M4 karayolunda Rus devriyesi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Olayda 3 Rus askerin yaralandığı ifade edildi.
Suriye’de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor. Rus devriyesi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.3 RUS ASKERİ YARALANDI
Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.
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