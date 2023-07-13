13 Temmuz 2023 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 12:23:00
BM duyurdu! Sudan'da toplu mezar: 87 kişinin cesedi bulundu
Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Batı Darfur'da 87 kişinin cesedinin yer aldığı toplu mezar bulunduğuna dair güvenilir bilgiye sahip olduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler, Batı Darfur'da 87 kişinin cesedinin yer aldığı toplu mezar bulunduğuna dair güvenilir bilgiye sahip olduğunu bildirdi.
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