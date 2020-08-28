Lukaşenko böyle meydan okudu: Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz
Kaynak: AA
Yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Lukaşenko, seçim sonuçlarının ardından yaptırım kararı alan ülkeleri işaret ederek 'Bakalım kim kimi korkutuyor. Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz' açıklamasında bulundu. Lukaşenko geçen hafta protestoculara da uzun namlulu silahla helikopterden inip başkanlık sarayına yürüyerek gözdağı vermişti.
Belarus'un seçilmiş Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, cumhurbaşkanlığı seçimleri ardından komşu ülkelerden kendilerine yaptırım kararı almaları üzerine korkmadıklarını belirterek, "Bakalım kim kimi korkutuyor. Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, Orşa şehrinde bir tesiste yaptığı incelemelerde, komşu ülkelerin Belarus'la ilgili aldığı yaptırım kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Belarus’a karşı yaptırımlara cevap verileceğini vurgulayan Lukaşenko, komşu ülkeler Litvanya ve Polonya’nın Belarus üzerinden Rusya ve Çin’e ulaştığını hatırlattı.
Belarus’u, kendilerine yaptırım uygulayan ülkelere kapatacaklarını bildiren Lukaşenko, artık bu ülkelerin Baltık veya Karadeniz üzerinden doğudaki ülkelere ulaşmak zorunda kalacağını ifade etti.
Lukaşenko helikopterden elinde uzun namlulu silahla inerek protestoculara gözdağı verdi
MAL AKIŞININ "LİTVANYA LİMANLARINDAN ÇEKİLMESİ" TALİMATI
Lukaşenko, "Bizi diz çöktüreceklerini, tanklarla, roketlerle korkutacaklarını zannettiler. Bakalım kim kimi korkutuyor. Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Litvanya bütçesinin yüzde 30’unun, Belarus’un bu ülkedeki liman üzerinden gerçekleştirdiği ticaretten oluştuğunu savunan Lukaşenko, hükümete "tüm mal akışının Litvanya limanlarından başka yerlere çekilmesi" talimatı verdiğini açıkladı.
Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukaşenko kazandı
SEÇİM SONRASINDA YAŞANANLAR
Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia etmişti.
Seçim akşamı ülkede protesto gösterileri başlamış, polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.
Daha sonra AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı almıştı.
AB tarafından Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayrılacağı da belirtilmişti.
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