Lufthansa, uyarı grevi nedeniyle binden fazla uçuşu iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Verdi Sendikasının bugün için açıkladığı uyarı grevinin, seyahat sezonunun ortasında büyük etkiye sahip olduğu belirtilerek, Münih ve Frankfurt'ta neredeyse tüm uçuş programının iptal edildiği aktarıldı.

Frankfurt'ta 32'si 26 Temmuz, 646'sı 27 Temmuz olmak üzere toplam 678 uçuşun iptal ediği vurgulanan açıklamada, Münih'te de toplam 345 uçuşun gerçekleşmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uçuş iptallerinden muhtemelen 134 bin kişinin etkileneceği kaydedildi.

İptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği ve mümkünse alternatif uçuşlara yönlendirileceği, ancak bunun için mevcut kapasitelerin çok sınırlı olduğu aktarılan açıklamada, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletinde hafta sonunda başlayacak yaz tatil döneminden dolayı Lufthansa'nın uçuş operasyonlarını hızlı bir şekilde normale döndürmeye çalışacağı belirtildi.