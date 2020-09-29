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29 Eylül 2020 Salı 18:46:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 18:46:00

Lübnanlı siyasi gruplardan Macron'un suçlamalarına tepki

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Şii Emel Hareketi ve Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, hükümetin kurulmamasıyle ilgili kendilerine yönelik suçlamalara tepki gösterdi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin liderliğindeki Emel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Macron'un önceki gün Lübnanlı gruplara yönelik suçlayıcı açıklamaları, "siyasi bir gaf" olarak nitelendirildi.

Macron'un sarf ettiği ifadelerin, hesap verebilirlik ve ilgili yasaları çıkarma çağrılarıyla öne çıkan Emel Hareketi'nin gerçeğiyle uyuşmadığı savunulan açıklamada, "Emel Hareketi, Mustafa Edib'in reformlar programına bağlı kalacak teknokratlardan oluşan güçlü kabinesini kurması konusunda tutumunu net olarak belirlemişti." ifadelerine yer verildi.

"Emel Hareketi, Macron'un üstlendiği role saygı duymakla beraber kendisinin, Mustafa Edib'le ilgili gerçeklerden uzak ulusal ikiliye (Emel Hareketi ve Hizbullah) yönelik suçlayıcı sözlerine anlam veremiyor." denilen açıklamada, Lübnanlı siyasi güçleri hedef alan her türlü suçlamanın reddedildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı ve Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı Cibran Basil de Macron'un suçlamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Macron'un önceki gün yaptığı açıklamaların Lübnan'a verdiği önemin göstergesi olduğunu öne süren Basil, şunları kaydetti:

"Macron'un son açıklamaları, yapıcı ve gerçekçi olmasının yanı sıra Lübnan'a verdiği önemin göstergesidir. Ancak hükümeti kurma sürecini akamete uğratma yönünde herkesi suçlaması hariç. Herkesi kapsayan bu suçlama siyaset dilinde anlaşılır bir yönü olabilir ama yolsuzluk suçlamasının herkesi kapsamasını kabul edemeyiz."

MACRON, LÜBNANLI SİYASİLERİ İHANETLE SUÇLAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki ekonomik krize karşı reformları hayata geçirecek teknokratlardan oluşacak bir hükümetin kurulması ve sonrasında Paris'te Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

Macron'un söz konusu girişimi, ABD'nin yaptırımları hedefindeki Hizbulllah ve siyasi müttefiklerinin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kendi paylarına düşen bakanlıklara getirilecekler konusunda Mustafa Edib'in taleplerini reddetmesiyle başarısızlığa uğramıştı.

Macron, Edib'in hükümeti kurma görevini bırakmasının ardından önceki gün Elysee Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyerek, Lübnanlı siyasileri ihanetle suçlamıştı.

"Lübnanlı siyasi güçler, açık şekilde taahhüdü yerine getirmek istemedi, bu taahhüde ihanet etmeye karar verdiler. Onlar ülkenin genelinin çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını önemsedi ve ülkeyi yabancı güçlere teslim ettiler." diyerek sert tepki gösteren Macron, Lübnanlı siyasilerin bu "ihanetin" sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini savunmuştu.

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