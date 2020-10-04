Şeyh Subhi Tufeyli'den Erdoğan'a övgü

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04 Ekim 2020 Pazar 13:27:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 13:27:00

Lübnanlı Şii alim Tufeyli'den, Erdoğan'a 'Azerbaycan' övgüsü

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın yanında durarak takındığı tavrı övdü. Tufeyli, 'Evet, Fransızları Libya'dan kovarken Erdoğan'ın yanındaydım. Azerbaycan konusunda da Erdoğan'ın yanındayım. Bu yaptığı nedeniyle de onu tebrik ediyorum. Hepimizin böyle davranması gerek.' dedi.

Tufeyli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı görüntüde, "Evet, Fransızları Libya'dan kovarken Erdoğan'ın yanındaydım. Azerbaycan konusunda da Erdoğan'ın yanındayım. Bu yaptığı nedeniyle de onu tebrik ediyorum. Hepimizin böyle davranması gerek." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini, Türkiye'nin de topraklarını geri alması için Azerbaycan'a destek verdiğini belirten Tufeyli, "Bugün İran'ın arabuluculuktan, Rusya'nın da diyalogdan yana olduğunu söylediğini işitiyoruz. Aynı şekilde Fransa da arabuluculuktan yana olduğunu söylüyor. Bu çok çirkin. Çünkü Ermenistan işgalci bir ülke." ifadelerini kullandı.

Tufeyli işgal altındaki toprakların kurtarılması gerektiğini söyledi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, 27 Eylül sabah saatlerinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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