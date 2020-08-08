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08 Ağustos 2020 Cumartesi 07:59:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00:00

Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaz altında

Kaynak: AA

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Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın en önemli ithalat üssü olan ve temel gıda maddeleri için büyük bir ambar görevi gören Beyrut Limanı'ndan geriye enkaz yığınları kaldı.

4 Ağustos salı günü 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesiyle yerle bir olan Beyrut Limanı'ndaki ağır yıkımı görüntüledi. Başkentin can damarı olan ışıltılı liman adeta hayalet bir şehri andırıyor.

Patlamanın olduğu noktada açılan krater, yerle bir olan binalardan geriye kalan molozlar, demir yığınları, kullanılamaz hale gelen yüzlerce araç ile iş makineleri yaşanan facianın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Ekonomik krizle boğuşan ülkenin en önemli ithalat üssü olan ve patlamadan önce temel gıda maddelerinden ilaca kadar her türden yaşamsal ürüne erişim sağlanan limanda şimdi bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

Ancak yıkımın boyutları o kadar büyük ki sadece enkazın kaldırılmasının bile uzun bir zaman alacağı tahmin ediliyor.

Lübnanlılar yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

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