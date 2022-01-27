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27 Ocak 2022 Perşembe 09:49:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 09:49:00

Lübnan'dan Türkiye açıklaması

Kaynak: AA

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Lübnan Tarım Bakanı Abbas el-Hac Hasan, ülkesinin yaşadığı krizleri aşabilmesinde Türkiye'nin göstereceği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lübnan resmi haber ajansına göre Tarım Bakanı Hasan, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy başkanlığında elçilik heyeti ile Beyrut'taki Bakanlık merkezinde görüştü.

Bakan Hasan görüşmede, "Lübnan'ın yaşadığı finansal krizi ve bunun etkilerini aşmak için Türkiye'nin oynayabileceği olumlu rolden" memnuniyetle söz ederek, tarihi ve kardeşlik derinliğine sahip iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini vurguladı.

Toplantıda ikili ilişkiler ve özellikle tarım alanında olmak üzere iki ülke arasındaki ticari alışverişin geliştirilmesi, tarımsal değişim seviyesinin yükseltilmesine ilişkin konular ele alındı.

Türkiye'ye şubat ayı başında gelmesi planlanan Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin beraberinde Tarım Bakanı Hasan'ın da yer alacağız belirtildi.

Etiketler : Tarım Bakanı Hasan Necib Mikati Lübnan
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